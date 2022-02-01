Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Три первых украинских президента призвали подписавшие Будапештский меморандум страны защитить Украину

Sergey Сегодня, 21:1533Новости
Три первых украинских президента призвали подписавшие Будапештский меморандум страны защитить Украину

На Украине решили в определённой степени соответствовать тому нагнетанию обстановки, которое стало в последнее время нормой для западных политиков и средств массовой информации. Если действующий президент Украины Владимир Зеленский уже позволил раскритиковать западных партнёров в связи с их постоянными заявлениями будто бы о скором наступлении российской армии, то вот несколько предшественников Зеленского решили в этом плане весьма оригинально противопоставить себя действующему президенту.

Речь идёт о своеобразной акции или даже о своеобразном политическом спектакле, который решили разыграть первые три президента Украины. Это Леонид Кравчук, Леонид Кучма и победитель президентской гонки над Виктором Януковичем аж в третьем (не предусмотренном конституцией) туре Виктор Ющенко.

Эта президентская троица решила обратиться к странам, подписавшим так называемый Будапештский меморандум. А подписантами этими помимо самой Украины изначально являлись Россия, США и Великобритания. В обращении Кравчука, Кучмы и Ющенко стран называется уже пять. И говорится в тексте, что в своё время эти страны «обязались уважать суверенитет и территориальную целостность Украины». Также подчёркивается, что на момент подписания Украина обладала третьим в мире ядерным потенциалом, «опережая Китай, Британию и Францию».

Так вот, теперь три упомянутых украинских президента заявили, что те обещания, данные в адрес Украины, они расценивают как «издевательство». Президентская «тройка» упрекает страны, подписавшие меморандум о ядерном разоружении Украины, в робости и нерешительности в отношении России. При этом Кравчук, Кучма и Ющенко называют действия Запада в отношении России невразумительными, отмечая, что «за нападение на Украину России может грозить только отключение от SWIFT и, возможно, отказ в начале работы газопровода «Северный поток-2».

Из письма:
И это всё?..
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали страны, поставившие свои подписи под Будапештским меморандумом «доказать», что этот документ «не был обманом Украины». Также они призвали не говорить постоянно о том, что российская армия вот-вот нападёт, а «защитить Украину».

В обращении президенты заявляют, что подписантам меморандума нужно уже сейчас «остановить Россию» и показать, что они «не потворствуют безнаказанности».

Из текста обращения:
Если этого сделано не будет, то никакая страна мира, получив ядерное оружие, уже от него не откажется.
источник

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: