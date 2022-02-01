Три первых украинских президента призвали подписавшие Будапештский меморандум страны защитить Украину

На Украине решили в определённой степени соответствовать тому нагнетанию обстановки, которое стало в последнее время нормой для западных политиков и средств массовой информации. Если действующий президент Украины Владимир Зеленский уже позволил раскритиковать западных партнёров в связи с их постоянными заявлениями будто бы о скором наступлении российской армии, то вот несколько предшественников Зеленского решили в этом плане весьма оригинально противопоставить себя действующему президенту.Речь идёт о своеобразной акции или даже о своеобразном политическом спектакле, который решили разыграть первые три президента Украины. Это Леонид Кравчук, Леонид Кучма и победитель президентской гонки над Виктором Януковичем аж в третьем (не предусмотренном конституцией) туре Виктор Ющенко.Эта президентская троица решила обратиться к странам, подписавшим так называемый Будапештский меморандум. А подписантами этими помимо самой Украины изначально являлись Россия, США и Великобритания. В обращении Кравчука, Кучмы и Ющенко стран называется уже пять. И говорится в тексте, что в своё время эти страны «обязались уважать суверенитет и территориальную целостность Украины». Также подчёркивается, что на момент подписания Украина обладала третьим в мире ядерным потенциалом, «опережая Китай, Британию и Францию».Так вот, теперь три упомянутых украинских президента заявили, что те обещания, данные в адрес Украины, они расценивают как «издевательство». Президентская «тройка» упрекает страны, подписавшие меморандум о ядерном разоружении Украины, в робости и нерешительности в отношении России. При этом Кравчук, Кучма и Ющенко называют действия Запада в отношении России невразумительными, отмечая, что «за нападение на Украину России может грозить только отключение от SWIFT и, возможно, отказ в начале работы газопровода «Северный поток-2».Из письма:И это всё?..Кравчук, Кучма и Ющенко призвали страны, поставившие свои подписи под Будапештским меморандумом «доказать», что этот документ «не был обманом Украины». Также они призвали не говорить постоянно о том, что российская армия вот-вот нападёт, а «защитить Украину».В обращении президенты заявляют, что подписантам меморандума нужно уже сейчас «остановить Россию» и показать, что они «не потворствуют безнаказанности».Из текста обращения:Если этого сделано не будет, то никакая страна мира, получив ядерное оружие, уже от него не откажется.источник