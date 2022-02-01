Возгорание газопровода в Луганске ликвидировано.



«МЧС ЛНР удалось в кротчайшие сроки ликвидировать возгорание. На месте работают специалисты правоохранительных органов. Причины взрыва выясняются», — говорится в сообщении



Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание газопровода в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Луганскгаз».Происшествия - Сегодня, 00:45 161