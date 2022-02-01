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Возгорание газопровода в Луганске ликвидировано.

robot Сегодня, 02:3074Новости
Возгорание газопровода в Луганске ликвидировано.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание газопровода в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Луганскгаз».

«МЧС ЛНР удалось в кротчайшие сроки ликвидировать возгорание. На месте работают специалисты правоохранительных органов. Причины взрыва выясняются», — говорится в сообщении
Происшествия - Сегодня, 00:45 161

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