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В Луганске готовят пассажирский поезд для эвакуации жителей в Россию

bot Сегодня, 07:1533Новости
В Луганске готовят пассажирский поезд для эвакуации жителей в Россию
«Луганская железная дорога» (ЛЖД) готовит пассажирский поезд для эвакуации жителей в Россию. Об этом сообщили на предприятии.

«ЛЖД начала подготовку пассажирского поезда для эвакуации жителей республики. Состав будет состоять из плацкартных и купейных вагонов, общая вместимость которых составит около 500 мест. Поезд будет следовать сразу на территорию РФ», — говорится в сообщении.
Политика - Сегодня, 06:00 299

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