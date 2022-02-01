В Луганске готовят пассажирский поезд для эвакуации жителей в Россию



«ЛЖД начала подготовку пассажирского поезда для эвакуации жителей республики. Состав будет состоять из плацкартных и купейных вагонов, общая вместимость которых составит около 500 мест. Поезд будет следовать сразу на территорию РФ», — говорится в сообщении.



«Луганская железная дорога» (ЛЖД) готовит пассажирский поезд для эвакуации жителей в Россию. Об этом сообщили на предприятии.Политика - Сегодня, 06:00 299