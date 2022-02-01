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В Ростов прибыл глава МЧС РФ с рабочей группы для организации приема жителей Донбасса

robot Сегодня, 07:1533Новости
В Ростов прибыл глава МЧС РФ с рабочей группы для организации приема жителей Донбасса

Рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что по поручению президента РФ Владимира Путина рабочая группа МЧС России во главе с Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
В настоящее время члены рабочей группы прибыли в Ростов. В ближайшее время они проведут совещание по сложившейся ситуации.
Новости в Мире - Сегодня, 05:31 171

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