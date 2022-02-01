В Ростов прибыл глава МЧС РФ с рабочей группы для организации приема жителей Донбасса

Рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что по поручению президента РФ Владимира Путина рабочая группа МЧС России во главе с Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.В настоящее время члены рабочей группы прибыли в Ростов. В ближайшее время они проведут совещание по сложившейся ситуации.Новости в Мире - Сегодня, 05:31 171