В России объявили призыв из запаса на военные сборы



«Призывать в 2022 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в документе.



Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах Вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.Новости в Мире - Сегодня, 08:00 136