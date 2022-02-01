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В России объявили призыв из запаса на военные сборы

verter Сегодня, 09:150Новости
В России объявили призыв из запаса на военные сборы

Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Призывать в 2022 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.
Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах Вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.
Новости в Мире - Сегодня, 08:00 136

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