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В ДНР объявили всеобщую мобилизацию

Sergey Сегодня, 09:300Новости
В ДНР объявили всеобщую мобилизацию

Глава ДНР Денис Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации, передает ДАН.
"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьёмся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей", - заявил Пушилин.

Документ уже опубликован. Согласно его положениям, мобилизация проводится на всей территории Республики.
Помимо призыва Пушилин постановил поставить технику для нужд Вооруженных сил, других воинских формирований и органов в объемах, определенных мобилизационными планами с учетом резерва.

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