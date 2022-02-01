Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

"Луганскгаз" назвал два взрыва в Луганске диверсией

root Сегодня, 09:300Новости
"Луганскгаз" назвал два взрыва в Луганске диверсией
"Луганскгаз" назвал два взрыва в Луганске диверсией

Предприятие «Луганскгаз» назвало диверсию в качестве причины двух взрывов, прогремевших в Луганске в ночь на субботу, 19 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале организации, передает "Лента.ру".
«Оценив характер повреждений, причиной обоих взрывов является диверсия», — приводятся в сообщении слова генерального директора предприятия Татьяны Богородько.

Сообщения о первом взрыве в Луганске появились после полуночи 19 февраля. На опубликованных кадрах видно ярко-желтое зарево, осветившее небо в районе завода «Горизонт» в северо-восточной части города. Позже стало известно, что на газопроводе в поселке Малая Вергунка произошло крупное возгорание, на место инцидента была направлена аварийная бригада.
Вскоре стало известно о втором взрыве. Отмечалось, что горит газовая заправка в Каменнобродском районе города.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: