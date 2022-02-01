"Луганскгаз" назвал два взрыва в Луганске диверсией

«Оценив характер повреждений, причиной обоих взрывов является диверсия», — приводятся в сообщении слова генерального директора предприятия Татьяны Богородько.

Предприятие «Луганскгаз» назвало диверсию в качестве причины двух взрывов, прогремевших в Луганске в ночь на субботу, 19 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале организации, передает "Лента.ру".Сообщения о первом взрыве в Луганске появились после полуночи 19 февраля. На опубликованных кадрах видно ярко-желтое зарево, осветившее небо в районе завода «Горизонт» в северо-восточной части города. Позже стало известно, что на газопроводе в поселке Малая Вергунка произошло крупное возгорание, на место инцидента была направлена аварийная бригада.Вскоре стало известно о втором взрыве. Отмечалось, что горит газовая заправка в Каменнобродском районе города.