В Раде высмеяли переезд западных посольств во Львов

"Пусть там выражают обеспокоенность губернатору, выбирают прокурора, начальника НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – прим. ред.), аттестуют судей и рекомендуют лещенконаемов (экс-депутатов Рады от партии "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко и Мустафу Найема. – прим. ред.) в местные коммунальные предприятия", - отметил он.

Фото: © РИА Новости / СтрингерДепутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал в своем Telegram-канале переезд посольств ряда западных стран из Киева во Львов, передает РИА Новости.Как заявил парламентарий, с учетом "неудержимого желания иностранных партнеров в лице посольств окопаться" во Львове, следует ограничить их влияние на украинскую внутреннюю политику Львовской областью.Депутат пообещал внимательно следить за их "успехами". "Затем разрешим испробовать силы в сакральном Чорткове (город в Тернопольской области Украины. – прим. ред.)", - заключил Дубинский.Ранее стало известно, что посольство Великобритании временно переезжает во Львов из украинской столицы. В четверг часть персонала своего посольства в этот город перевела Литва. Ранее о временном переносе своей дипмиссии во Львов объявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Также Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.