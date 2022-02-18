Донбасс. Оперативная лента военных событий 19.02.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
Внимание! Некоторые материалы могут содержать информацию, предназначенную только для лиц старше 18 лет.
Оказать помощь защитникам Донбасса в борьбе с укрокарателями:
1. Карта Сбербанка 5469380039842876
2. ЮMoney (Яндекс-деньги): 410014744876811
Из-за рубежа легко перевести через систему https://paysend.com/.
Карта получателя: Сбер 5469380039842876
Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass
- Лента военных событий в Новороссии за 18.02.2022
09:25 Глава ДНР Денис Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации.
"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьёмся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей", - заявил Пушилин.
Документ уже опубликован. Согласно его положениям, мобилизация проводится на всей территории Республики. Помимо призыва Пушилин постановил поставить технику для нужд Вооруженных сил, других воинских формирований и органов в объемах, определенных мобилизационными планами с учетом резерва.
09:15 Киевские силовики 31 раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР.
Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам подверглись районы Золотого-5, Славяносербска, сел Сокольники, Веселенькое, Раевка, Обозное, Пришиб, Желобок, Калиновка, Санжаровка, Веселая Гора, поселков городского типа Калиново и Донецкий, поселков Зеленая Роща, Молочный, Голубовское.
Огонь велся из 122-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
09:00 Больше десяти населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись минувшей ночью обстрелам со стороны украинских войск.
Об этом сегодня сообщили представители Республик в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, передает ДАН.
Уточняется, что противник наносил удары с использованием ствольной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. В общей сложности за ночь выпущено порядка 250 боеприпасов, в том числе калибром 120 и 122 мм.
Под удары на территории ДНР попали окраины Горловки, поселки и села возле Ясиноватой и Донецка, Докучаевск, Стыла, Староласпа, Безыменное, на территории ЛНР – Славяносербск, Донецкий, Металлист, Первомайск. Информация о пострадавших уточняется.
08:30 Насосная станция под Ясиноватой повреждена огнем ВФУ, возник пожар - СЦКК
Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода подверглась обстрелу со стороны войск Украины. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
"Поступила оперативная информация о повреждениях Васильевской насосной станции. В результате обстрела горит трансформатор №2, насосная станция первого подъема ЮДВ остановлена, населенный пункт Васильевка обесточен", - сказано в сообщении.
По данным СЦКК, из-за остановки насосной станции Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды. Другая информация уточняется.
Метки: {keywords}