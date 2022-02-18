Донбасс. Оперативная лента военных событий 19.02.2022

"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьёмся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей", - заявил Пушилин.

"Поступила оперативная информация о повреждениях Васильевской насосной станции. В результате обстрела горит трансформатор №2, насосная станция первого подъема ЮДВ остановлена, населенный пункт Васильевка обесточен", - сказано в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНРЗаглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbassТелеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass- Лента военных событий в Новороссии за 18.02.202209:25Документ уже опубликован. Согласно его положениям, мобилизация проводится на всей территории Республики. Помимо призыва Пушилин постановил поставить технику для нужд Вооруженных сил, других воинских формирований и органов в объемах, определенных мобилизационными планами с учетом резерва.09:15Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелам подверглись районы Золотого-5, Славяносербска, сел Сокольники, Веселенькое, Раевка, Обозное, Пришиб, Желобок, Калиновка, Санжаровка, Веселая Гора, поселков городского типа Калиново и Донецкий, поселков Зеленая Роща, Молочный, Голубовское.Огонь велся из 122-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.09:00Об этом сегодня сообщили представители Республик в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, передает ДАН.Уточняется, что противник наносил удары с использованием ствольной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. В общей сложности за ночь выпущено порядка 250 боеприпасов, в том числе калибром 120 и 122 мм.Под удары на территории ДНР попали окраины Горловки, поселки и села возле Ясиноватой и Донецка, Докучаевск, Стыла, Староласпа, Безыменное, на территории ЛНР – Славяносербск, Донецкий, Металлист, Первомайск. Информация о пострадавших уточняется.08:30Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода подверглась обстрелу со стороны войск Украины. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.По данным СЦКК, из-за остановки насосной станции Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды. Другая информация уточняется.