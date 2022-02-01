Украинский генерал сравнил Зеленского с Наполеоном

"И уже придется новой Верховной раде, которая должна быть в следующем году, принимать новый Уголовный кодекс, потому что уже столько статей в этом, что он нарушил, нет", - заявил Москаль.

Фото: © AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины является "неуравновешенным и капризным человеком", наделавшим много глупостей, такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.Говоря о закрытии на Украине оппозиционных телеканалов, генерал посоветовал Зеленскому "подумать".По его мнению, украинский лидер просыпается "с одной мыслью", а на работу идет "с другой". "Он думает одно, говорит второе, делает третье. Это неуравновешенный, капризный человек", - указал он.При этом Москаль добавил, что Зеленский походит на Наполеона "только по росту".Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против компаний, которые владеют телеканалом "Наш". Это не первый подобный случай — на Украине уже запрещено вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первого независимого" и UkrLive.