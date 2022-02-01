Что будет с выплатами украинских пенсий в марте из-за обострения на Донбассе



«Бюджет в январе был перевыполнен на более чем 10 млрд грн. Национальный банк имеет достаточно резервов, чтобы курс был стабильным. Информационное давление и эскалация у наших границ влияют на экономический фон, но ситуация остается стабильной и контролируемой», — заверил глава Кабмина.



Пенсии в Украине должны быть повышены уже в следующем месяце. На март запланирована индексация выплат почти для 6 миллионов украинцев. В правительстве пообещали, что в среднем повышение пенсий составит около 500 гривен. Однако в последние дни резко ухудшилась внешнеполитическая ситуация, и у многих появились сомнения, сможет ли правительство выполнить обещанное.Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что все выплаты под контролем, и все начисления будут сделаны вовремя. Украинцы в положенное время получат в марте свои пенсии, уже с положенной суммой индексации. Об этом премьер сообщил с парламентской трибуны, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде.Как известно, в марте состоится самое масштабное повышение пенсий в нынешнем году. Причем впервые пенсии будут индексированы отдельным категориям граждан, которым ранее их не пересматривали вместе со всеми.Правительство Украины решило пересмотреть выплаты даже тем пенсионерам, которым ранее не планировалась индексация. Им всем повысят выплаты на 135 гривен.Кроме того, в марте решили повысить выплаты гражданам, которые получают минимальную пенсию, и для которых предусматривалось повышение только в июле. Причем их выплаты поднимут выше, чем было запланировано на июль.Но, к сожалению, некоторые пенсионеры, у которых были низкие зарплаты, не почувствуют индексации пенсии из-за того, что индексируют расчетный размер пенсии, а у них он ниже, чем та пенсия, которую им выплачивают сейчас. Из-за этого даже после индексации их расчетная пенсия не будет выше той, которую они сейчас получают.Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 16:30 530