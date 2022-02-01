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Банкоматы в Луганске снова загрузили деньгами, — Госбанк

robot Сегодня, 18:150Новости
Банкоматы в Луганске снова загрузили деньгами, — Госбанк
Служба инкассации работает в штатном режиме, загрузка банкоматов ведется на постоянной основе. Об этом сообщили в Госбанке.

«Государственный банк Луганской Народной Республики сообщает, что в настоящее время обеспечен необходимым объемом денежных средств для загрузки банкоматов. Служба инкассации банка работает в штатном режиме. Загрузка банкоматов ведется на постоянной основе», — говорится в сообщении.

В финансовом учреждении обратили внимание «владельцев пластиковых карт на возможности оплаты банковской картой товаров и услуг в торгово-сервисных сетях республики». Удобный город - Сегодня, 16:16 310

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