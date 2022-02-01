Источник: в ЛНР обнаружили взрывное устройство на пути следования беженцев

"Дорога, по которой везут беженцев, оказалась заминирована. Предварительно — там взрывное устройство", — сказал собеседник агентства.

Фото: © РИА Новости / Максим ЗахаровВ Луганской Народной Республике под мостом на пути следования автобусов с эвакуированными обнаружили взрывное устройство, рассказал РИА Новости источник, приближенный к силовым структурам.По его словам, это произошло в районе подконтрольного ЛНР Краснодона.Информация проверяется.Источник РИА Новости в правоохранительных органах, со своей стороны, уточнил, что по дороге следования беженцев нашли заминированный автомобиль."На путепроводе дороги Луганск — Краснодон, в районе Самсоновки, обнаружен заминированный автомобиль. Сейчас специалисты проверяют техническое средство, оценивают мощность взрывного устройства. Судя по всему, он битком напичкан взрывчаткой. На месте работают все службы", — добавил он.