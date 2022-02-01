Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия

"Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение", - заявил Зеленский в ходе Мюнхенской конференции безопасности.

Фото: © REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, передает РИА Новости.Пакетные решения 1994 года предполагали, в том числе, неядерный статус Украины.