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Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия

Sergey Сегодня, 19:450Новости
Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия
Фото: © REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, передает РИА Новости.
"Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение", - заявил Зеленский в ходе Мюнхенской конференции безопасности.

Пакетные решения 1994 года предполагали, в том числе, неядерный статус Украины.

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