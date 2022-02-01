В столице ДНР пойман агент украинской разведки

"В частности, Мацанюк сообщал украинской разведке о перемещениях начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, на которого вчера в Донецке было совершено покушение - его машину взорвали в центре города, на парковке прямо у здания администрации", - заявили в эфире.

"Также он (куратор Мацанюка - ред.) сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим Шахтёрск, Торез, в те города ближе к границе, Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там не находиться желательно в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть", — рассказал Мацанюк.

"При наступлении времени Ч, им будет дано указание с размещением схронов, в которых находится СВУ, чтобы в дальнейшем эти СВУ были установлены в критически важных объектах ДНР - это мосты, это скопление людей, это железнодорожные переезды, также на пути следования первых лиц республики и военных кортежей", - приводит телеканал слова Мацанюка.

"Он (куратор Вячеслав - ред.) сказал, что наша разведка - это украинская - заезжала в Беларусь", - сказал Мацанюк.

Фото: © REUTERS / Valentyn OgirenkoВласти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника Народной милиции республики Дениса Синенкова, сообщил Первый канал, передает РИА Новости.Сообщается, что раскрытого агента украинской разведки Антона Мацанюка оперативники министерства госбезопасности ДНР задержали 17 февраля в его съемной квартире в Донецке. Телеканал отмечает, что информация, которую удалось получить от Мацанюка - ценнейшая.В Донецке в пятницу был взорван автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, сам он не пострадал. Автомобиль взорвался на парковке дома правительства в центре Донецка.Украинский агент ранее работал в милиции ДНР. В эфире сообщили, что задержанный Мацанюк "имел навыки оперативной работы - до перехода в таможню он работал в милиции ДНР, в отделе наружного наблюдения, так называемой "семерке". После вербовки киевский куратор дал Мацанюку позывной "Сумрак".По информации канала, Мацанюк занимался организацией киевской контрабанды оружия в Донбасс, а также слежкой за первыми лицами Донецкой Народной Республики.Задержанный рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс - по его словам, украинские военные намерены задействовать всю ударную мощь и планируют массированный артобстрел Донецка, сообщает Первый канал."Антон Мацанюк подтвердил - Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь", - заявили в эфире канала.По его словам, военные Украины планировали размещать самодельные бомбы на важных объектах в ДНР - мостах, железнодорожных вокзалах.Как отметили в эфире Первого канала, кроме слежки за первыми лицами и свободного пропуска через границу на территорию ДНР "нужного" Киеву груза, Антон Мацанюк создал так называемую "спящую ячейку" - в Донецке он вербовал людей для совершения терактов в "нужный момент".Кроме того, Мацанюк заявил, что недавно военные Украины незаконно зашли на территорию Белоруссии для разведки района учений с Россией "Союзная решимость".Ему задали уточняющий вопрос, заходили ли диверсанты, нелегально пересекая границу, на территорию Белоруссии."Да", - ответил он.