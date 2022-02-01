Советник главы МВД Украины заявил, что глава ведомства попал под обстрел

"Министр Внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов только что попали под минометный обстрел на позиции 30-й бригады. В районе населенного пункта Новолуганское. Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли воочию убедиться, кто на самом деле готовится к наступлению на мирную Украину", - написал Геращенко в своем Telegram.

Фото: © Департамент комунікації МВССреди попавших под сегодняшний обстрел на Донбассе оказался глава МВД Украины Денис Монастырский. Об этом заявил в субботу советник министра Антон Геращенко, передает РИА Новости.Ранее пресс-секретарь пропрезидентской фракции "Слуга народа" заявила, что во время визита на Донбасс под обстрел попали депутаты Верховной рады и представители зарубежных СМИ, их эвакуировали в укрытие.