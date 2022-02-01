Зеленский увидел провокацию во взрывах снарядов в Ростовской области

«То, что вчера показали, какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что якобы что-то долетело в Ростовскую область. Это всё провокация, это всё чистая ложь, нет никаких погибших людей и раненых», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в Мюнхене.

Фото: ©Ronald Wittek - Pool/Getty ImagesУкраинский лидер Владимир Зеленский назвал провокацией и ложью сообщения о взрывах снарядов в Ростовской области на границе с Украиной.Ранее сообщалось, что в 4.00 мск субботы в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской Тарасовского района произошел взрыв. Пострадавших и разрушений нет. Еще один снаряд "Град" 120 миллиметров был обнаружен неподалеку. Кроме того, следователи выехали в приграничный с Украиной хутор Патроновка Тарасовского района, где за ночь разрушился нежилой дом.