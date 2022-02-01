Поджигатели войны. О провокациях в Донбассе и на Украине вчера и сегодня

В советское время был расхожий сюжет политических карикатур - американский Дядя Сэм с очередным прихлебателем крадутся со спичками, стремясь поджечь конкретную страну или всю планету в целом. Назывались они, как правило, «поджигатели войны». Мы не могли представить, что карикатуры могут соответствовать действительностиВообще-то, наивничать не стоило: к тому времени хрестоматийно была известна история гитлеровской провокации в Глейвице (ставшая поводом для вторжения в Польшу), и «Тонкинский инцидент», послуживший для американцев поводом вмешаться в войну во Вьетнаме. Да и мало ли за историю человечества мы знаем кровавых провокаций!История независимой Украины (точнее, целая череда этих событий) суть череда различных провокаций: начиная от скандала с «Кольчугами» и «плёнок Мельниченко» и якобы «неизвестных снайперов» на Майдане — до нынешних событий на Донбассе. Сегодняшний день особенно четко демонстрирует откуда идёт эта политическая мода: «третьи силы» и «чужие флаги» — почерк знакомый в наших краях со времён «антикоммунистических революций» и «цветных» госпереворотов.Для достижения своих целей западные спецслужбы никогда не останавливались ни перед какой подлостью, и связано это даже не с какой-то особой кровожадностью, но, я бы сказал, капиталистическим представлением об «эффективности». Жёсткое противостояние рождает жёсткие решения — потому во времена Сталина и Хрущева советские спецслужбы тоже не были ангелами, но всё же до искусства изощренной провокации им было далековато: общественное мнение внутри страны было управляемым, идеология подразумевала интернационалистское братство, а не сознательное стравливание колониальных племен (незаменимым инструментом чего является провокация).В чрезвычайно накалённой ситуации на Донбассе провокация может стать тем взрывателем, который обрушит фронт, а вместе с ним всю хрупкую стабильность в регионе. Заинтересантами обрушения формально могут быть все участвующие в конфликте стороны, но здесь надо смотреть, кому это выгодно.России подобная провокация не выгодна, поскольку напрямую втягивает ее в украинский вооруженный конфликт (причем в условиях иностранного информационного доминирования, угрозы полномасштабных санкций и многочисленных жертв). Республики Донбасса слишком малы и могут понести такие значительные людские и материальные потери, которые станут несовместимы с их дальнейшим существованием. Действующей киевской власти перспектива грандиозного разгрома от Армии России грозит не только падением майданного режима, но и попаданием многих ее представителей из тёплых кресел прямиком на холодные нары.И есть коллективный Запад во главе с США, который громче всех кричит о грядущей войне, что начнётся с некой провокации. Некоторые официальные лица и СМИ вполне уверенно излагают детали задуманного — и заранее обвиняют Россию. Более того, изначально требуют не верить любым доказательствам оппонентов. Например, госсекретарь Энтони Блинкен в Совбезе ООН заявил: «Россия планирует подготовить повод для своей атаки… Это может быть сфабрикованный теракт внутри РФ, это может быть вымышленное обнаружение (открытие) братских могил, нападение на гражданское население, или фейковое, или настоящее нападение с помощью химического оружия».Отрицание наличия братских могил жертв украинской агрессии в 2014-15 годах (как и необходимость объективного расследования этих преступлений против человечности) из уст американского чиновника звучит отвратительно. И одновременно он машет откровенно постановочным фото якобы бомбардировки детского сада на подконтрольной Киеву территории, хотя к месту инцидента украинские власти не подпустили даже наблюдателей ОБСЕ — настолько грубая фальсификация вышла с этой дыркой в стене и отсутствием реальных последствий взрыва.Но когда Блинкен говорит о химическом оружии, есть повод насторожиться — сразу вспоминаются прозападные провокаторы из «Белых касок», несколько раз публично уличённых во лжи. И прочие изыски западных спецслужб — прежде всего, британских — «дело Литвиненко», «отравление» Скрипалей, незабвенный Навальный. И вот уже при попытке прорваться на химобъекты завода «Стирол» 18 февраля была ликвидирована диверсионная группа — возможно, той самой «третьей силы» (как утверждают силовики ДНР, нападавшие переговаривались по-польски).Президент США Байден утверждает, что обладает информацией о готовящемся в ближайшие несколько дней «вторжении России на Украину», постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд пишет, что Россия «движется к неминуемому вторжению» на Украину, а министр обороны Ллойд Остин заявил, будто сценарий недавней кибератаки на украинские учреждения «взят из российских методичек». Это что ещё за «методички» такие? Как в редкие минуты досуга взломать украинское приложение «Дия»?Подобных заявлений официальных лиц десятки, а есть ещё пресса, социальные сети… Они очень хотят войны. Война решит многие накопившиеся на Западе политические и экономические противоречия. А если битва будет вестись руками русских против русских — тем большим будет успех их политики. Потому Украина планомерно нашпиговывается вооружением, иностранными военными объектами, натовскими советниками. Но если и дальше откладывать решение перезревшего вопроса, тем тяжелей и кровавей это сражение будет в будущем. Так что со своими провокациями они могут доиграться уже сегодня.Константин Кеворкян