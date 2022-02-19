Коротко по Донбассу. 19.02.2022

1. На линии фронта сегодня продолжалась стандартная позиционная война с обстрелами. ВСУ признали за сутки 2 200х и 4 300х.Также показали постановочный забег главы МВД Украины на фоне артиллерийского обстрела.Прифронтовые населенные пункты ДНР и ЛНР подвергались минометному и артиллерийскому обстрелу. Ответку на украинские обстрелы сейчас дают по взрослому, без всяких сантиментов, что хорошо.2. Продолжается эвакуация гражданского населения из ДНР и ЛНР в Россию. Уже 11 регионов объявили о готовности временно принять жителей Донбасса на своей территории. МЧС РФ проводит организационные мероприятия по размещению беженцев.Пока эвакуация далека по размерам до весны-лета 2014 года, но в случае начала интенсивных боевых действий поток беженцев будет очень существенен и напряжение на соц.обеспечение российских областей принимающих беженцев будет серьезным.3. Зеленский метнулся кабанчиком в Мюнхен, где заявил, что "сепары обезумели и обстреливают сами себя", начал клянчить денег и оружие и всеми силами пытался надуть свою значимость, хотя это и выглядело изначально жалко и никчемно. Требования Зеленского встречи с Путиным очевидно ни к чему не приведут - с тем же успехом Пушилин мог начать требовать встречи с Байденом в Новоазовске. Ни тот, ни другой, на стратегическом уровне все равно ничего не решают, а в переговорах США и РФ по Украине и гарантиям безопасности - тупик. Поэтому вся болтовня о переговорах с Украиной сейчас имеет околонулевую ценность. Обмен "ответами" между США и РФ показал неустранимые противоречия, которые в рамках существующего мироустройства разрешены быть не могут.4. России продолжают грозить различными санкциями, в том числе и запретом российским олигархам ездить в Лондон. Вот это вообще прямо не угроза, а бонус прилагающийся к разгрому ВСУ. Также часть европейцев всеми силами дает понять, что санкции это конечно санкции, но газа они касаться не должны, потому что зависимость от газа слишком велика, особенно зимой. Газпром флегматично сообщил, что запасы газа в хранилищах в Европе достигли исторического минимума.Санкции против РФ безусловно введут, так или иначе. Поэтому маловероятно, что этот вопрос как-то повлияет на те или иные решения связанные с Украиной. Процесс введения санкций уже давно вошел в стадию насыщения. Более того, дальнейшие санкции будут вести к дальнейшей фрагментации мировой финансово-экономической системы, разрушая остатки глобалистского проекта.5. США продолжают крутить шарманку о неминуемости нападения, а Блинкин потребовал от России доказательств, что она не хочет воссоздания СССР и финляндизации Украины. "Россия должна..."Разумеется, наши антисоветские власти никакой СССР создавать не собираются, но на западе эта пугалка является предметом святой веры. Относительно же финляндизации Украины, то про нее как раз на Западе в основном и болтают, в основном различные европейцы, которым не улыбается перспектива войны, которую разжигают американцы.6. Германия и Австрия призывают своих граждан как можно скорее валить с Украины. Люфтганза с понедельника прекращает полеты на Украину (последние рейсы на выходных). Также в Киеве закрылся офис НАТО. Часть персонала отвалила во Львов, остальных вывозят в Брюссель.7. Внезапно нашелся документ с обязательствами по не расширению НАТО на восток. А так долго рассказывали, что только устно обещали, но не письменно.Но конечно и в этом случае скажут, что эти обязательства давались СССР, а так как СССР нет, то и обязательства не считаются. Это опять же к вопросу о ценности бумажек и обязательств в современном мире.8. РФ сегодня провела учения стратегических ядерных сил, запуская различные ракеты. Поигрывание ядерной дубинкой в любом случае будет не лишним, дабы хранить дело глобального мира даже в случае интенсивных боевых действий на Украине. Время Карибского кризиса 2.0 пока не пришло. Но оно приближается - в условиях разрушения прежней архитектуры ядерной безопасности, новый кризис, который приведет к появлению новых правил ядерного сосуществования, неизбежен. Кризис неизбежен именно потому, что дипломатические способы выработки таких правил не дают результатов, так как США не считают РФ равноправной стороной переговоров, с позицией которой надо считаться. Ровно по тем же самым причинам происходит кризис на Украине, как составная часть кризиса порожденного расширением НАТО в Восточной Европе.Борис Рожин