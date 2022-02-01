Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Вчера 950 жителей Луганска были эвакуированы в РФ

robot Сегодня, 07:4518Новости
Вчера 950 жителей Луганска были эвакуированы в РФ
Почти 950 жителей Луганска вчера эвакуировались в РФ, отправка автобусов продолжается. Об этом сообщила пресс-служба Луганской городской администрации.
«948 жителей Луганска на 19 автобусах по состоянию на текущий момент отправились в эвакуацию на территорию Российской Федерации. Штаб обороны города продолжает мероприятия по обеспечению безопасности гражданского населения Луганска и доставке луганчан на территорию РФ», — говорится в сообщении. Политика - Сегодня, 06:04 261

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: