Вчера 950 жителей Луганска были эвакуированы в РФ
Почти 950 жителей Луганска вчера эвакуировались в РФ, отправка автобусов продолжается. Об этом сообщила пресс-служба Луганской городской администрации.
«948 жителей Луганска на 19 автобусах по состоянию на текущий момент отправились в эвакуацию на территорию Российской Федерации. Штаб обороны города продолжает мероприятия по обеспечению безопасности гражданского населения Луганска и доставке луганчан на территорию РФ», — говорится в сообщении. Политика - Сегодня, 06:04 261
«948 жителей Луганска на 19 автобусах по состоянию на текущий момент отправились в эвакуацию на территорию Российской Федерации. Штаб обороны города продолжает мероприятия по обеспечению безопасности гражданского населения Луганска и доставке луганчан на территорию РФ», — говорится в сообщении. Политика - Сегодня, 06:04 261
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