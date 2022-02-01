В Луганске сегодня до 10 градусов тепла



«Днем 20 февраля в Луганске и на территории Луганщины будет облачно с прояснениями, без осадков, утром местами слабый туман; ветер юго-западный 9-14 м/с, в первой половине дня местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 5-10 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

По предварительному прогнозу, в ближайшие дни местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде до ждя. Погода в Луганске - Сегодня, 05:33 185 Температура воздуха на Луганщине днем 20 февраля будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«Днем 20 февраля в Луганске и на территории Луганщины будет облачно с прояснениями, без осадков, утром местами слабый туман; ветер юго-западный 9-14 м/с, в первой половине дня местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 5-10 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде до ждя. Погода в Луганске - Сегодня, 05:33 185

Метки: {keywords}