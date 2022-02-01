Финский политолог Бекман высказался о призыве Украины к Германии по ультиматуму для России



«Я думаю, что у Украины никакой внешней политики нет. Это не посол, это бешеная собака, которая абсолютно никакого отношения к дипломатии не имеет. То, что они смеют давить на Германию, это, конечно, беспрецедентно. К сожалению, современная Украина — это результат распада Советского Союза. Все, что сейчас происходит — эскалация, угроза войны, это все результаты и последствия распада СССР, — подчеркнул политолог.



Современная Украина является результатом распада СССР. Таким мнением поделился доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман.В беседе с журналистами iReactor политолог высказался о призыве Киева к Берлину по ультиматуму для России из-за военных сил у границы. Финский эксперт сделал резкое заявление после слов посла Украины в Германии Андрея Мельника. Бекман назвал такое давление беспрецедентным и раскритиковал внешнюю политику страны-инициатора ультиматума.Киевские власти предъявляют Берлину немало требований. Ранее Мельник потребовал у немецкого руководства увеличить поддержку страны посредством поставок вооружений. Как считает дипломат, существующей финансовой поддержки недостаточно для Киева. Как сообщили на RT, президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить с канцлером Германии Олафом Шольцем о помощи Берлина Киеву.Николай Денежкин