Борис Джонсон заявил о провокациях в Донбассе

Фото: © РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Великобритании заявил о наблюдаемых в зоне конфликта на Донбассе провокациях. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на трансляцию BBC Sunday Morning, передает "Лента.ру".По его словам, взрывы в Донецке и других городах региона — это те самые провокации, о возможности которых давно предупреждала британская сторона.Он также сослался на «американских друзей», которые считают, что план по захвату Украины «в определенном смысле уже начал реализовываться».Ранее Джонсон допустил, что конфликт вокруг Украины может спровоцировать самую крупную войну в Европе с 1945 года. Он добавил, что если такой гипотетический сценарий воплотится в жизнь, то в нем пострадают не только украинцы, но и россияне.В воскресенье, 20 февраля, на окраине Донецка произошла серия взрывов. Очевидцы утверждают, что их было слышно в нескольких районах города.Ранее ФСБ сообщило о попадании двух снарядов с территории Украины в Ростовскую область. Один из них разрушил хозяйственную постройку. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти сообщения провокацией.