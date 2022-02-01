Порошенко рассказал о напуганных им российских танкистах

Фото: © РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что, занимая пост главы страны, смог напугать российских военных слухами о западном оружии. Как сообщает «Московский комсомолец», об этом Порошенко говорил в эфире телеканала «Украина 24», передает "Лента.ру".По его словам, сдержать «российскую агрессию» ему помогла дезинформация. Киев получил от Запада переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin, однако не имел права отправлять их на фронт.Тогда, уверяет Порошенко, он приказал распустить слух о том, что этим оружием оснащена каждая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Якобы уже на следующий день российские танкисты отказывались выходить на боевые позиции.