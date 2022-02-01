В ДНР назвали число диверсий с начала эскалации в Донбассе
С начала эскалации в Донбассе были зафиксированы пять диверсий, заявили в Народной милиции ДНР.
«С начала эскалации нами зафиксированы пять диверсий, из которых одна была совершена боевиками «Правого сектора*» (запрещенная и признанная экстремистской в России организация)», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что Киев продолжает направлять диверсантов на территорию самопровозглашенной ДНР для организации террористических актов.
«Помимо обстрелов, для усиления паники среди гражданского населения и расшатывания ситуации в республике, Киев продолжает использовать террористические методы войны, направляя диверсантов для организации террористических актов на жизненно важных объектах», – говорится в сообщении.
По данным разведки ДНР, Киев планирует проведение новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей.
При этом отмечается, что ситуация на линии боевого соприкосновения в ДНР остается критической.
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