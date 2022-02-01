В ДНР назвали число диверсий с начала эскалации в Донбассе

«С начала эскалации нами зафиксированы пять диверсий, из которых одна была совершена боевиками «Правого сектора*» (запрещенная и признанная экстремистской в России организация)», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».



«Помимо обстрелов, для усиления паники среди гражданского населения и расшатывания ситуации в республике, Киев продолжает использовать террористические методы войны, направляя диверсантов для организации террористических актов на жизненно важных объектах», – говорится в сообщении.



С начала эскалации в Донбассе были зафиксированы пять диверсий, заявили в Народной милиции ДНР.Также отмечается, что Киев продолжает направлять диверсантов на территорию самопровозглашенной ДНР для организации террористических актов.По данным разведки ДНР, Киев планирует проведение новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей.При этом отмечается, что ситуация на линии боевого соприкосновения в ДНР остается критической.