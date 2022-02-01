Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» сегодня 20 февраля
Сегодня, в воскресенье, 20 февраля, пункт пропуска у Станицы Луганской с обоих сторон открылся по обычному расписанию. Людей не много, но в сторону Луганска было больше желающих. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Как пишут луганчане, к моменту открытию украинского КПВВ в сторону Луганска собралось небольшое количество людей. Прошли быстро, мужчин Украина выпускала как обычно.
На пункте пропуска со стороны Луганска работает всё как обычно. Мужчин возрастом от 18 до 55 лет не выпускают.
Вот что пишут очевидцы, пересекавшие КПВВ сегодня:
«Людей со стороны Украины не мало, перевозчики есть как всегда в любом направлении. Пока на КПВВ тишина, сотрудники на работу приходят. Это все новости на данный момент.»
«Мы прошли лнр кпвв едем на автобусе в Луганск все тихо спокойно».
«Из Станицы в Луганск пропускают, и мужчин, и женщин».
«С полтинника автобусы ходят, касса работает»
«Мужики на переходе в Станицу встречаются? — Старше 55 и то не много. Женщин на переходе много, их выпускают без проблем».
«Прошла в 10 утра Станицу в сторону Украины. людей много, но очереди относительно нет, быстро пропускают, тихо, не бахают. Если едете с кольца 50 лет, ооочень большая очередь на автобус, но можно там уехать на машине за 200 рублей довозят до самого низа. При переходе работает бесплатная сдача ПЦР теста с 10 до 14 часов, каждый день без выходных. Тест нужен тем, кто планирует передвигаться за пределы Луганской области. Из Луганска мужчин не выпускают, разворачивают тех, кто хотят испытать удачу. Женщины и дети проходят в Станицу как обычно. С детьми вообще без очереди по льготной и там и там».
«Выезд из ЛНР, по-прежнему, один раз в месяц»
Новости Региона - Сегодня, 13:45 456
Как пишут луганчане, к моменту открытию украинского КПВВ в сторону Луганска собралось небольшое количество людей. Прошли быстро, мужчин Украина выпускала как обычно.
На пункте пропуска со стороны Луганска работает всё как обычно. Мужчин возрастом от 18 до 55 лет не выпускают.
Вот что пишут очевидцы, пересекавшие КПВВ сегодня:
«Людей со стороны Украины не мало, перевозчики есть как всегда в любом направлении. Пока на КПВВ тишина, сотрудники на работу приходят. Это все новости на данный момент.»
«Мы прошли лнр кпвв едем на автобусе в Луганск все тихо спокойно».
«Из Станицы в Луганск пропускают, и мужчин, и женщин».
«С полтинника автобусы ходят, касса работает»
«Мужики на переходе в Станицу встречаются? — Старше 55 и то не много. Женщин на переходе много, их выпускают без проблем».
«Прошла в 10 утра Станицу в сторону Украины. людей много, но очереди относительно нет, быстро пропускают, тихо, не бахают. Если едете с кольца 50 лет, ооочень большая очередь на автобус, но можно там уехать на машине за 200 рублей довозят до самого низа. При переходе работает бесплатная сдача ПЦР теста с 10 до 14 часов, каждый день без выходных. Тест нужен тем, кто планирует передвигаться за пределы Луганской области. Из Луганска мужчин не выпускают, разворачивают тех, кто хотят испытать удачу. Женщины и дети проходят в Станицу как обычно. С детьми вообще без очереди по льготной и там и там».
«Выезд из ЛНР, по-прежнему, один раз в месяц»
Новости Региона - Сегодня, 13:45 456
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