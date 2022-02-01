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Песков: Зеленский не хочет, не может и не собирается выполнять "Минск-2"

root Сегодня, 15:450Новости
Песков: Зеленский не хочет, не может и не собирается выполнять "Минск-2"
Фото: © REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент России Владимир Путин сейчас имеет все основания не рассматривать главу Украины Владимира Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минские соглашения, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить минский комплекс мер. Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он а) не может, б) не хочет и с) не собирается этого делать", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

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