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Сегодня

В Великобритании создали центр по борьбе с российской В«дезинформациейВ»

Sergey Сегодня, 15:450Новости
В Великобритании создали центр по борьбе с российской В«дезинформациейВ»
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
В Великобритании создан центр правительственной информации по ситуации вокруг Украины, заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс, пишет Daily Mail, передает "Лента.ру".
Ведомство займется борьбой с российской «дезинформацией», объявила она. Центр будет использовать опыт правительства «для разоблачения дезинформации и опровержения ложных историй». Подобное подразделение со времен холодной войны будет действовать впервые.
«Мы наблюдаем удвоение объема дезинформационной активности за последнюю неделю», — обвинила глава МИД Москву. При этом с начала февраля в Лондоне якобы выявили 40 случаев публикации ложных сведений Москвой.

В работе нового центра задействуют экспертов из различных министерств. По словам Трасс, подобная работа велась во времена холодной войны, но потом в Лондоне отказались от работы ячейки.

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