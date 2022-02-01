В Великобритании создали центр по борьбе с российской В«дезинформациейВ»

«Мы наблюдаем удвоение объема дезинформационной активности за последнюю неделю», — обвинила глава МИД Москву. При этом с начала февраля в Лондоне якобы выявили 40 случаев публикации ложных сведений Москвой.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФВ Великобритании создан центр правительственной информации по ситуации вокруг Украины, заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс, пишет Daily Mail, передает "Лента.ру".Ведомство займется борьбой с российской «дезинформацией», объявила она. Центр будет использовать опыт правительства «для разоблачения дезинформации и опровержения ложных историй». Подобное подразделение со времен холодной войны будет действовать впервые.В работе нового центра задействуют экспертов из различных министерств. По словам Трасс, подобная работа велась во времена холодной войны, но потом в Лондоне отказались от работы ячейки.