В Раде допустили скорую отставку Зеленского

Фото: © REUTERS / Andreas GebertДепутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин заявил о необходимости провести проверку появившейся в Telegram записи телефонного разговора, в котором якобы президент Украины Владимир Зеленский дает поручение вывезти за границу своих родителей в преддверии возможного вторжения России на Украину. Парламентарий допустил, что это может привести к отставке главы государства. Об этом Кузьмин написал на своей странице в Facebook, передает "Лента.ру".В опубликованной им записи разговаривают двое мужчин, один из которых якобы украинский лидер просит собеседника снять его родителям дом в Испании или другой теплой стране на пару месяцев. «Если это правда, то президент, призывавший нацию не паниковать, объединяться и петь патриотические песни, должен уйти в отставку», — пишет Кузьмин. Он также считает необходимым провести экспертизу «пленок Медведчука», которые его адвокаты называют подделкой.Речь идет о аудиозаписи разговора якобы главы политсовета украинской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене, с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым.13 февраля издание «Украинская правда» сообщало, что после заявлений США о скором вторжении российских войск Ринат Ахметов и другие олигархи покинули Украину. Зеленский назвал отъезд бизнесменов приговором для них. Спустя три дня, 16 февраля, Ахметов прибыл в город Мариуполь, расположенный недалеко от линии разграничения в Донбассе.