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Как в Луганске идёт мобилизация. ВИДЕО

bot Сегодня, 20:000Новости
Как в Луганске идёт мобилизация. ВИДЕО
Что происходит на мобилизационном пункте в Луганске показали журналисты РИА Новости.
Как ранее писали СМИ, в Луганске в целом собираются призвать около 8 тысяч резервистов. По некоторым данным уже призвано более 4 тысяч военнообязанных.
В сети набирает просмотры видео, где люди в военной форме останавливают мужчин в центре Луганска у магазина «Медиана» и после проверки документов садят их в автобус. Автор видео утверждает, что это военная комендатура «отлавливает» военнообязанных. Политика - Сегодня, 17:29 1356

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