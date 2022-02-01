Как в Луганске идёт мобилизация. ВИДЕО
Что происходит на мобилизационном пункте в Луганске показали журналисты РИА Новости.
Как ранее писали СМИ, в Луганске в целом собираются призвать около 8 тысяч резервистов. По некоторым данным уже призвано более 4 тысяч военнообязанных.
В сети набирает просмотры видео, где люди в военной форме останавливают мужчин в центре Луганска у магазина «Медиана» и после проверки документов садят их в автобус. Автор видео утверждает, что это военная комендатура «отлавливает» военнообязанных. Политика - Сегодня, 17:29 1356
Как ранее писали СМИ, в Луганске в целом собираются призвать около 8 тысяч резервистов. По некоторым данным уже призвано более 4 тысяч военнообязанных.
В сети набирает просмотры видео, где люди в военной форме останавливают мужчин в центре Луганска у магазина «Медиана» и после проверки документов садят их в автобус. Автор видео утверждает, что это военная комендатура «отлавливает» военнообязанных. Политика - Сегодня, 17:29 1356
Метки: {keywords}