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Срочная новость! Путин и Макрон организовывают рабочую группу для достижения прекращения огня на Донбассе

verter Сегодня, 20:000Новости
Срочная новость! Путин и Макрон организовывают рабочую группу для достижения прекращения огня на Донбассе
Президенты Франции и России, Макрон и Путин, договорились организовать в ближайшее часы встречу рабочей группы для достижения прекращения огня в Украине. Заявление об этом по итогам телефонного разговора президентов сделал Елисейский дворец.
Елисейский дворец также сообщает, что Макрон и Путин договорились провести «интенсивную дипломатическую работу», глава французского МИД проведёт встречу с главой МИД РФ Лавровым.
Кроме этого, в Елисейском дворце заявили, что итогом дипломатической работы, которую договорились проводить Эммануэль Макрон и Владимир Путин, должен стать саммит для определения новой архитектуры мира и безопасности в Европе. При подходящих для этого условиях.
Новости в Мире - Сегодня, 17:02 1814

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