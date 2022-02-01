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Глава МИД Украины устроил В«борьбуВ» с камерой в прямом эфире

Sergey Сегодня, 20:300Новости
Глава МИД Украины устроил В«борьбуВ» с камерой в прямом эфире

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог справиться с техникой в прямом эфире, чем рассмешил ведущих. Случай произошел во время записи интервью для телеканала «Украина 24».
«Мне тут пальцем закрыли камеру», — прервал интервью глава украинского МИД, когда заметил возникшую проблему.

Около 30 секунд Кулеба пытался настроить видеозапись. Он крутил камеру в руках, а голос за кадром давал дипломату подсказки о том, что нужно сделать. В итоге все стало только хуже – запись выступления Кулебы продолжилась «вверх тормашками».
В этот момент ведущие, еле сдерживая смех, прервали его и сказали телезрителям, что вернутся к министру после его «борьбы с техникой».

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