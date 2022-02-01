Всё утро читаю новости. Российские области, принимающие беженцев, вводят в связи с этим чрезвычайные ситуации. Людей очень много. Речь уже - о десятках тысяч. Им всем нужно что-то поесть, где-то поспать.Фото: СоцсетиСитуация реально очень серьёзная. А люди с Донбасса всё едут.И бегут они не от хорошей жизни. Как это - оставить дом, привычный быт и уклад? Всё нажитое не увезти, многое нужно бросить. Лишь бы, конечно, спастись самим.Больно за людей. И как помочь? Хорошо, что Россия их принимает и этим спасает. От обстрелов, от страха, от смерти.С недоумением читаю прессу и на английском. Россия не напала, пишут, но почти напала.Почти - это как? Это когда мирным жителям, детям, старикам обустраивают убежище? Кормят, дают какие-то деньги на расходы? Принимают, словно родных?Всё, что мы можем сделать сейчас - помочь людям. Дать им кров. Улыбнуться. Поддержать добрым словом. Кто -- чем может.«Мы ждали их еще ночью, приготовили на всякий случай сухой паек. А ранним утром уже начали готовить горячую еду», - директор детского лагеря в Воронежской области Сергей Скоробогатов.И вы знаете, что? Несмотря на все обвинения России, я смотрю, как встречают беженцев в разных регионах страны, и горжусь людьми.Мы можем, как и все, конечно, поругаться в пробке или на кассе, в Инстаграме сцепиться, но когда приходит беда -- пусть даже не к нам! - мы помогаем.Это ещё одна традиция нашей страны - просто мы вот такие люди.Лена Миро