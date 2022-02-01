Боррель заявил о рекордных тратах Европы на Украину



«Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину. 17 млрд евро — это очень много. Но ей предстоит еще пройти длинный путь реформ», — отметил Боррель.



Европа, начиная с 2014 года, предоставила Украине порядка 17 млрд евро, заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.Отвечая на вопрос бывшего президента Эстонии Керсти Кальюлайд о перспективах переговоров с Украиной по поводу членства в альянсе, Боррель подчеркнул, что Киеву предстоит много работы на пути к демократии. Он также напомнил, что страна уже получила от ЕС мощнейшую материальную поддержку.Ранее стало известно, что глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал рассмотреть вопрос о предоставлении стране 350 млн долларов. Новый денежный транш должен пойти на поддержку реформ в стране.Светлана Акульшина