CBS: российские войска получили приказ вторгнуться на Украину

«Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину», — заявил в прямом эфире телеканала корреспондент Дэвид Мартин.

Американский телеканал CBS, не приводя никаких доказательств, утверждает, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.Таким образом он объяснил слова президента США Джо Байдена, который утверждал, что российское руководство якобы приняло решение о «вторжении».