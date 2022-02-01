Обстановка в Донбассе

Украинские формирования не прекращают атаки на Донбасс. Сегодня они открывали огонь по территории ЛДНР с применением 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Кроме того, применялись гранатомёты и стрелковое оружие.Под обстрелы попало более 40 населённых пунктов в обеих Республиках. По одной только ДНР в общей сложности выпущено более 1 000 снарядов, мин, а также гранат.Во время обстрела села Пионерского (ЛНР) погибли двое мирных граждан. Повреждена линия электропередач возле села Голубовского (ЛНР), авария лишила электроснабжения более 1 000 абонентов. Кроме того, есть данные о поврежденных жилых домах.