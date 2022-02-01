В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма

«Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе. Донбасс продолжает находиться на передовой, подвергаясь жестокой вооруженной агрессии со стороны украинских боевиков. В последние дни ситуация накалилась до предела», – рассказал он РИА «Новости».

Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и защиты их права на самоопределение, сообщил координатор интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко.Возглавляют группу добровольцев сам Козенко и атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин.«Я, как гражданин России, не просто ощущаю свою ответственность, но и считаю своим долгом быть вместе с людьми, которые борются за свои права. Мы должны помочь и защитить право жителей Донбасса на самоопределение», – сообщил Козенко.Ранее стало известно, что свыше 350 добровольцев обратились в военкоматы Луганской народной республики (ЛНР), также прибывают добровольцы из стран СНГ, Ближнего Востока и даже ряда европейских стран.