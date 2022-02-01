Не геноцид, говорите...

Во время приезда пана Шольца в Москву, во время совместной конференции с Владимиром Путиным, его очень сильно задели слова Путина о геноциде народа на Донбассе...Ишь ты, как перевозбудился Шольц... А что не так? Может быть пора и немцам прозреть, кого они уже восемь лет прикармливали и не замечали...Тут выползла и говорящая голова Госдепартамента США Нэд «Дешёвка» Прайс , который тоже выразил сомнение, что благородные украинские нацисты, заживо сжигавшие людей в Одессе, пытающие ополченцев и до сих пор промышляющие убийствами инакомыслящих, способны на такую сложную вещь, как геноцид."Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о "геноциде" в Донбассе. Заявления об этом лишены каких-либо оснований", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Потому как считать что-то геноцидом или нет - это в их понятиях абсолютная прорегатива наглосаксов, уничтожив индейцев, чтоб занять их землю...Вы забыли, что США стали первым государством где был узаконен геноцид, а за человеческие скальпы государство выплачивало деньги... Это просто родина геноцида.А ведь госдепу хвост прищемило... Не какие то там власти Ирака или Сирии заявление делают, Путин сказал, теперь всё серьёзно стало. Сколько уже интервью донецких было по западным каналам, сколько гробов и тел эксгумировали....Доказательства будут, 15 тысяч это не ДТП какое-нибудь, всё намного серьёзнее. А потом и белорусы подтянутся со своим польским пограничником- перебежчиком, будут доказывать убийства на польской границе...Раньше говорили так- есть израильская военщина и американский милитаризм... Теперь хочется добавить, что давно есть ещё и украинский фашизм, поддерживаемый американским милитаризмом. Хотя он в последние годы тоже похож на фашизм. И очень хочется, чтобы российская сторона закончила это следствие в соответствии со всеми правовыми актами и доказательной базой.США осознанно лгут... Они прекрасно знают о зверствах украинских нацистских батальонов в Донбассе.Следом выскочила Псаки, которая усомнилась в правдивости сообщений о массовых захоронениях в Донбассе.У неё наверное пари с Трасс, соревнуются кто самую нелепую глупость озвучит...Еще в 2014 году, после ухода вооруженных сил Украины, "подгоняемых" ополчением, с занятых ранее позиций, в местах, контролировавшихся "официальным Киевом" до подписания второго перемирия в Минске, открылись страшные находки.Это захоронения замученных и казненных украинскими упырями местных жителей. Получили подтверждение самые жуткие факты, о которых и раньше говорили ополченцы, и которые свидетельствуют только об одном: каратели из нацгвардии и "добровольческих батальонов" устроили на земле Донбасса геноцид.А ведь находки в Нижней Крынке были зафиксированы ОБСЕ, которые находились на месте захоронения и все видели своими глазками...Это было первое доказательство того, как действовали на территории Донбасса карательные батальоны вместе с так называемой национальной гвардией. Доказательства неопровержимые, от которых Киев, США и Европа не смогут отмахнуться, списав на "пропаганду"...Российские следователи завели уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. По данным ведомства, в августе-октябре 2021 года в поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, поселке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены пять стихийных массовых захоронений, из которых эксгумировали останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году.Тут где-то на полях инфовойны сразу же выползли укромрази и давай визжать: "Сколько может еще врать Россия?"...А вы господа украинцы не стесняйтесь, расскажите лучше как спокойно жгли людей в Одессе в Доме профсоюзов .... кстати говоря, за это никто так и не ответил ... значит это произошло по приказу из Киева... Уничтожение культуры, языка и убийство мирных людей, а это четкие признаки геноцида и все это мы видим на Украине на ряду с "нацбатами" которые применяют фашистскую символику ... И в "друзьях" у киевского режима ... США которые применили ядерное оружие против населения Японии и Европы, которая меньше ста лет назад варила мыло из костей наших предков славян... Это уже клеймо от которого не отмыться.Геноцид - предумышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение группы людей. В.В. Путин прав на 100%.Этих Прайс и Псаки привести бы на место захоронения детей Донбасса, погибших при обстреле ВСУ и дать месяц другой посидеть в подвале вовремя обстрелов.Буквально вчера, в ВК меня забанили за вот это фото, я даже была поражена...Это не геноцид? Этих детей убила Украина за что?Во главе Украины стоит наркоман, и он сходит с ума при молчании всего мирового сообщества... и если завтра на Украине начнутся публичные расстрелы, Европа и Америка этого тоже не заметит...Европа и Америка делает вид что не замечает украинских фашистов, даже то, как эти фашисты грозят Европе...А ведь очень скоро, эти накачанные оружием убийцы, отправятся в Европу..."Нам сейчас дали столько оружия не потому, что мы хорошие, а потому что мы единственные кто готовы выполнять задачи Запада, потому что нам весело, нам прикольно убивать и прикольно воевать... И поэтому Украина, если придут к власти националисты, будет большой проблемой для многих стран, которые пытаются нас сейчас уколоть», - сказал украинский нацист Карась.Как вам такой «ИГИЛ» в центре Европы, а господин Шольц?Это украинские нацисты сегодня требуют наказать всех неугодных, кто думает не так как они, внутри страны, это они сегодня требуют заминировать все границы, это они сегодня требуют запретить выезд из Украины всем людям призывного возраста, включая женщин, и привлечь всё взрослое население Украины к войне против России...А когда снайпер из «правого сектора»,Елена Белозерская показала, как ликвидировала трех человек на Донбассе, местных жителей - это не геноцид?Как раз геноцид на Донбассе есть. И поощряют его США и ЕС.И для того чтобы тупица Прайс, Псаки и другие идиоты из США и Европы убедились в факте геноцида достаточно этим представителям поехать на Донбасс и просто даже пообщаться с народом. Но ведь боятся панически, потому что они соучастники убийства граждан Донбасса.Геноцид русского народа Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины, геноцид сербов в Косово и Сербской крайне, геноцид палестинцев в Израиле — все это примеры непризнанных западным сообществом, но очевидных примеров уничтожения этнических или национальных групп путем насилия...А сколько было обращений жителей Донбасса к европейским лидерам... и все они были проигнорированы...Я хочу рассказать одну историю, через которую прошла сама...В 2016 году, ехала на работу, трамвая долго не было, на остановке кроме меня была мама с маленьким мальчиком, лет пяти. Внимание привлекли его печальные глаза, мама все время пыталась вызвать у него улыбку на лице, но ее попытки были тщетны...Когда мы садились в трамвай, я вдруг увидела, что у малыша нет руки... Как водой холодной окатило...В трамвае мама с малышом села напротив меня, а так как ехали с конечной, и трамвай был пуст, малыш пересел сам сзади нас.Вероятно мама что-то увидела в моих глазах и начала рассказывать - в сентябре 2014 года они с трехлетним сыном попали под украинский обстрел, и именно тогда ему оторвало руку. Врачи его спасли, а руку нет...Это не геноцид?Что Украина сделал с эти малышом? И главное за что? А ведь в этом виноваты и партнеры Украины, не так ли?Не видите геноцид? Откройте пошире глаза и загляните в интернет, пан Шольц, может прозреете...Я верю, что будет международный суд... и каждая мразь ответит за свои преступления... А тот, кто попытается избежать участи суда, его обязательно достанут... вспомните Бандеру...Всему свое время...Ваш Таксист...источник