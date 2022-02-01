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Поезда из Луганска в РФ 21 февраля запланированны на 12:00 и 16:00

bot Вчера, 23:4557Новости
Поезда из Луганска в РФ 21 февраля запланированны на 12:00 и 16:00
Отправление поездов с эвакуируемыми в РФ мирными жителями с луганского железнодорожного вокзала 21 февраля запланировано на 12:00 и 16:00. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны.
«21 февраля 2022 года отправление эвакуационных поездов с ж/д вокзала в 12:00 и 16:00. Для посадки прибыть за два часа до отправления», — говорится в сообщении. Политика - Сегодня, 22:21 75

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