Поезда из Луганска в РФ 21 февраля запланированны на 12:00 и 16:00



«21 февраля 2022 года отправление эвакуационных поездов с ж/д вокзала в 12:00 и 16:00. Для посадки прибыть за два часа до отправления», — говорится в сообщении. Политика - Сегодня, 22:21 75 Отправление поездов с эвакуируемыми в РФ мирными жителями с луганского железнодорожного вокзала 21 февраля запланировано на 12:00 и 16:00. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны.«21 февраля 2022 года отправление эвакуационных поездов с ж/д вокзала в 12:00 и 16:00. Для посадки прибыть за два часа до отправления», — говорится в сообщении. Политика - Сегодня, 22:21 75

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