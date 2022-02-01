В ЛНР сообщили, что огнем Киева повреждены еще три жилых дома



«В 05:43 мск был произведен обстрел по населенному пункту Красный Яр, всего зафиксировано пять выстрелов из гранатомета СПГ-9 и использование стрелкового оружия», - говорится в сообщении ведомства.





«В указанном районе работает экспертная группа представительства ЛНР в СЦКК», — говорится в сообщении.



Украинские силовики повредили еще три жилых дома на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Детальная информация о пострадавших и степень разрушения уточняются.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли жилой дом в Станице Луганской в районе памятника «Князь Игорь».