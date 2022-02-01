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В ЛНР сообщили, что огнем Киева повреждены еще три жилых дома

Sergey Сегодня, 09:150Новости
В ЛНР сообщили, что огнем Киева повреждены еще три жилых дома

Украинские силовики повредили еще три жилых дома на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 05:43 мск был произведен обстрел по населенному пункту Красный Яр, всего зафиксировано пять выстрелов из гранатомета СПГ-9 и использование стрелкового оружия», - говорится в сообщении ведомства.

Детальная информация о пострадавших и степень разрушения уточняются.

«В указанном районе работает экспертная группа представительства ЛНР в СЦКК», — говорится в сообщении.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли жилой дом в Станице Луганской в районе памятника «Князь Игорь».

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