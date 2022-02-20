Донбасс. Оперативная лента военных событий 21.02.2022

"По предварительной информации, поврежден (разрушен) один жилой дом в садоводческом кооперативе "Пригородное" в районе памятника "Князь Игорь", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 20.02.202208:30Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Огонь по поселку велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 и стрелкового оружия.