Донбасс. Оперативная лента военных событий 21.02.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 20.02.2022
08:30 Жилой дом получил повреждения в результате обстрела со стороны киевских силовиков района памятника князю Игорю у Станицы Луганской
Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По предварительной информации, поврежден (разрушен) один жилой дом в садоводческом кооперативе "Пригородное" в районе памятника "Князь Игорь", - говорится в сообщении.
Огонь по поселку велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 и стрелкового оружия.
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