Захарова о предупреждении посольства США: как это всё понимать?

«Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это всё понимать?», — прокомментировала эту новость Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсетях поразилась предупреждению посольства США в Москве о террористической угрозе в России.Напомним, американские дипломаты посоветовали проживающим в России гражданам США покинуть нашу страну из-за возможных террористических атак на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро в Москве, Санкт-Петербурге, а также в районах «повышенной напряженности» вдоль российско-украинской границы.источник