Украинская диверсионная группа проникла в ДНР на юге, Республики. Идет бой

«Ориентировочно в 08:10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника. Украинские боевики попытались приблизиться к российской границе. Но их встретили подразделения УНМ. Идет бой. В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР», — сказано в сообщении.

Министерстве государственной безопасности ДНР сообщило, что украинская диверсионная группа проникла в Республику с целью дальнейшего выхода к государственной границе с Россией.