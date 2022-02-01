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Украинская диверсионная группа проникла в ДНР на юге, Республики. Идет бой

Sergey Сегодня, 11:0036Новости
Украинская диверсионная группа проникла в ДНР на юге, Республики. Идет бой

Министерстве государственной безопасности ДНР сообщило, что украинская диверсионная группа проникла в Республику с целью дальнейшего выхода к государственной границе с Россией.
«Ориентировочно в 08:10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника. Украинские боевики попытались приблизиться к российской границе. Но их встретили подразделения УНМ. Идет бой. В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР», — сказано в сообщении.

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