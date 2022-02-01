В ВВС Австралии заявили о лазерной атаке своего самолёта военно-морскими силами Китая

Министерство обороны Австралии направило ноту протеста в Пекин после произошедшей атаки ВМС Китая с помощью военного лазера на самолет Королевских ВВС Австралии. Министр обороны Питер Даттон назвал использование боевого лазера против самолета P-8A Poseidon у северного побережья страны очень опасным актом.Ранее два корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая вошли в район Торресова пролива, отделяющего Австралию от Новой Гвинеи. Они, как утверждают в ВВС Австралии, применили лазерное оружие против самолета Р8. Известно, что данный самолет осуществлял разведывательное патрулирование в районе Торресова пролива.В ВВС Австралии:Воздушный борт был атакован одним из кораблей ВМС НОАК.Как отметил министр обороны Австралии, применение лазера против самолета является «инцидентом серьёзного масштаба». По словам главы австралийского военного ведомства, действия Китая поставили под угрозу жизнь членов экипажа самолета. Министр подчеркнул, что Австралия заинтересована в хороших отношениях с Китаем, но не будет молчать в подобных ситуациях, которые выглядят не иначе как запугивание.Известно, что в последние годы Китай нарастил военную активность в Тихоокеанском регионе. Австралия является одним из главных потенциальных противников КНР в этой части планеты. Именно поэтому Канберра недавно заключила новый военный союз с США и Великобританией, создав блок AUKUS.Ожидается реакция Пекина на обвинения со стороны Канберры в применении боевого лазера.Илья Полонский