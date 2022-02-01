В Луганске внесли изменения в указ об общей мобилизации
Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому мужчины старше 55 лет могут быть добровольно призваны на военную службу.
«Внести изменение в указ «Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения, введенного на территории ЛНР», дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания: «Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», — говорится в документе.
Указ вступил в силу 21 февраля.
Как объяснил председатель правительства Сергей Козлов, изменения в указ о мобилизации объясняются большим количеством желающих служить.
«Внести изменение в указ «Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения, введенного на территории ЛНР», дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания: «Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», — говорится в документе.
Указ вступил в силу 21 февраля.
Как объяснил председатель правительства Сергей Козлов, изменения в указ о мобилизации объясняются большим количеством желающих служить.
Политика - Сегодня, 10:41 72
«Данные изменения вызваны тем, что большое количество обращений от наших граждан поступало главе, которые изъявляли желание защищать нашу республику, но по возрасту не соответствовали тем критериями, которые были в указе об общей мобилизации», — сказал председатель Правительства.
«Данные изменения вызваны тем, что большое количество обращений от наших граждан поступало главе, которые изъявляли желание защищать нашу республику, но по возрасту не соответствовали тем критериями, которые были в указе об общей мобилизации», — сказал председатель Правительства.
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