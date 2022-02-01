В Луганске внесли изменения в указ об общей мобилизации



«Внести изменение в указ «Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения, введенного на территории ЛНР», дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания: «Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», — говорится в документе.





«Данные изменения вызваны тем, что большое количество обращений от наших граждан поступало главе, которые изъявляли желание защищать нашу республику, но по возрасту не соответствовали тем критериями, которые были в указе об общей мобилизации», — сказал председатель Правительства.

