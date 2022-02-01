Ночью в центре Луганска возник пожар в супермаркете «Абсолют»



«К месту происшествия прибыли силы и средства городских пожарно-спасательных частей № 1, № 2, № 3, № 4. Очаг возгорания находился в месте расположения рекламных щитов. При его тушении использовались автолестница и трехколенная лестница. Пожар был ликвидирован в 00:02 следующего дня», — рассказали в ведомстве.



В Луганске сотрудники МЧС ликвидировали пожар в супермаркете «Абсолют Фермер». Об этом сообщила пресс-служба МЧС.20 февраля в 22:38 на номер 101 Луганска позвонил местный житель и сообщил о возгорании выступающей части крыши в супермаркете «Абсолют Фермер» на улице Оборонной.Там добавили, что огонь уничтожил мягкую кровлю и утеплитель на площади 10 квадратных метров, жертв и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.«От пожара удалось спасти трехэтажное здание, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью «Базальт», в котором находится магазин», — добавили в пресс-службе.Происшествия - Сегодня, 10:21 288