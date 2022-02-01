Киев заявил о потере 3 млрд долларов в месяц из-за истерии о вторжении

«На сегодняшний день бюджет выглядит таким образом, что он полностью закрывается за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями», – сказал он.

Потери Украины от распространения информации о вторжении составляют 2-3 млрд долларов в месяц, сообщил замглавы офиса украинского президента Ростислав Шурма.«Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, 2-3 млрд долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс, … это порядка 1,5-2 млрд долларов», – сказал он в интервью РБК-Украина.По его словам, Украина и Всемирный банк начали обсуждать новую программу льготного финансирования на 500-700 млн долларов. Шурма отметил, что программа будет связана «с энергетической «зеленой» трансформацией». Он добавил, что Украина рассчитывает на ее подписание в течение месяца.Также Шурма указал, что бюджет Украины полностью закрывается за счет международных финансовых организаций.Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил страны Запада в том, что их нагнетание «вторжения России» носит характер «экономической диверсии».Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Рады Виктор Медведчук выразил уверенность, что историей о якобы готовящемся «вторжении» России власти Украины хотят отвлечь население от существующих в стране проблем.Евгения Шестак