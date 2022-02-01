Ситуация на КПВВ «Счастье». Ощадбанк закрыт. ЦНАП перевели в центр города
В связи с обстрелами КПВВ «Счастье», где был расположен Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), было принято решение о временном перемещении его работников в помещение Счастьенской городской военно-гражданской администрации. Об этом сообщается в сообщении на странице в Фейсбуке Счастьенской громады.
За информацией обращаться по телефонам: 099-2918996 или 0642-960853 (приемная)
Также сообщается, что работник Пенсионного фонда осуществляет прием в пгт Новоайдар, ул. Независимости 20 «К». Новости Региона - Сегодня, 11:31 358
За информацией обращаться по телефонам: 099-2918996 или 0642-960853 (приемная)
Также сообщается, что работник Пенсионного фонда осуществляет прием в пгт Новоайдар, ул. Независимости 20 «К». Новости Региона - Сегодня, 11:31 358
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