Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Ситуация на КПВВ «Счастье». Ощадбанк закрыт. ЦНАП перевели в центр города

robot Сегодня, 13:150Новости
Ситуация на КПВВ «Счастье». Ощадбанк закрыт. ЦНАП перевели в центр города
В связи с обстрелами КПВВ «Счастье», где был расположен Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), было принято решение о временном перемещении его работников в помещение Счастьенской городской военно-гражданской администрации. Об этом сообщается в сообщении на странице в Фейсбуке Счастьенской громады.
За информацией обращаться по телефонам: 099-2918996 или 0642-960853 (приемная)
Также сообщается, что работник Пенсионного фонда осуществляет прием в пгт Новоайдар, ул. Независимости 20 «К». Новости Региона - Сегодня, 11:31 358

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: