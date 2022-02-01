Выпущенный с Украины снаряд разрушил погранпункт в Ростовской области

"Двадцать первого февраля в 9:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов , расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы", — говорится в релизе.

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФВыпущенный с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, сообщает ведомство, передает РИА Новости.В тексте отмечается, что пострадавших нет, на месте работают саперы.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает территории ДНР и ЛНР, в том числе с применением запрещенной техники.Также ВСУ организовали на территории ДНР и ЛНР несколько диверсий: в частности, 18 февраля в Донецке взорвалась машина начальника управления Народной милиции, сам он не пострадал. В тот же день в Луганске прогремели два взрыва на газопроводе.