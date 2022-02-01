Из Луганска в РФ отправился поезд с эвакуированными. Следующий в 16 часов



В поезде, состоящем из шести вагонов, отправилось более 450 человек.

Поезд отправился из Луганска в 12:00, в 14:03 прибудет в Коммунарск (Алчевск) и в 14:05 проследует дальше, в 15:16 он прибывает в Дебальцево (стоянка до 15:51), в 19:00 прибытие на станцию «Должанская» (стоянка 2 минуты), в 19:21 — станция Красная Могила (стоянка 17 минут), в 19.58 поезд прибывает в Гуково.

Как ранее информировал журналисты, отправление поездов из Луганска с эвакуируемыми 21 февраля запланировано на 12:00 и 16:00. Политика - Сегодня, 12:15 190 Третий пассажирский поезд с эвакуируемыми в Россию жителями отправился из Луганска. Об этом пишет ЛИЦ.В поезде, состоящем из шести вагонов, отправилось более 450 человек.Поезд отправился из Луганска в 12:00, в 14:03 прибудет в Коммунарск (Алчевск) и в 14:05 проследует дальше, в 15:16 он прибывает в Дебальцево (стоянка до 15:51), в 19:00 прибытие на станцию «Должанская» (стоянка 2 минуты), в 19:21 — станция Красная Могила (стоянка 17 минут), в 19.58 поезд прибывает в Гуково.Как ранее информировал журналисты, отправление поездов из Луганска с эвакуируемыми 21 февраля запланировано на 12:00 и 16:00. Политика - Сегодня, 12:15 190

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